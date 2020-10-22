Hep aynı nakarat

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Mısır Devlet Başkanı Abdel Fatah El Sisi, işbirliği çerçevesindeki 8’inci zirve toplantısını tamamladı.

Zirve çalışmalarının tamamlanmasının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Anastasiadis, üçlü işbirlikleriyle hedeflerinin Doğu Akdeniz’de “barış ve güvenlik” sağlamak olduğunu ve başka hiçbir ülke aleyhine olmadığını savundu.

Üçlü İşbirliği Daimi Sekreterliği’nin Güney Kıbrıs’ta kurulacağını kaydeden Anastasiadis, bugünkü zirvede bir de “Lefkoşa Bildirgesi” benimsediklerini kaydetti.

Nikos Anastasiadis zirveyi “Doğu Akdeniz bölgesinde çok kritik bir konjonktür varken gerçekleştirdiklerini belirterek Türkiye’ye “bir dizi hukuksuz eylemle istikrarı bozma” suçlamasında bulundu.

Anastasiadis, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır’ın Türkiye’nin kapalı Maraş’taki faaliyetlerini, Doğu Akdeniz’deki sondajlarını ve Ege’deki faaliyetlerini “en şiddetli şekilde kınadıklarını” da söyledi.

Anastasiadis dünkü zirvede KKTC Cumhurbaşkanı seçiminden çıkan sonucu da ele aldıklarını belirterek, muhataplarına yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a gayriresmi görüşme davetinde bulunduğunu kaydetti.

Basın toplantısında daha çok bölgesel gelişmeler hakkında konuşan Mısır Devlet Başkanı El Sisi, üçlü işbirliklerinin, çeşitli alanlardaki ortak vizyonlarını, bölgesel ve uluslararası konularda sahip oldukları tezlerdeki koordinasyonlarını oluşturduğunu anlattı.

Miçotakis: İmparatorluk eğilimleri gösteriyor

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis de Türkiye’yi “hukuksuz” diye nitelediği faaliyetleriyle “uluslararası hukuku ihlal etmekle” suçladı, üçlü işbirliklerinde “ortak pusulalarının barış olduğunu” öne sürdü.

Türkiye’nin “Suriye’den Libya’ya, Somali’den Kıbrıs’a, Ege’den Kafkaslar’a kadar saldırgan faaliyetlerde bulunduğunu savunan Miçotakis “kimi zaman keyfi haritalar çizerek, kimi zaman geçersiz memorandumlara imza atarak ve kimi zaman da uluslararası kurallarla düzenlenen konularda belirsiz iç yasalar çıkartarak, imparatorluk eğilimleri gösteriyor” dedi.

Türkiye’nin tavrının uluslararası hukuku ihlal ettiğini, uluslararası güvenliği küçümsediğini, Güvenlik Konseyi kararlarını sıklıkla ihlal ettiğini, NATO’ya sorun çıkardığını ve ABD, Rusya ve Arap camiasının çıkarlarına aykırı olduğunu” da savundu.

Miçotakis Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’a desteğinin sürekli ve sarsılmaz olduğunu da sözlerine ekledi.