Gelir ve giderlerin detayları açıklandı

Görevini yarın yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a devredecek olan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı seçim masraflarını açıkladı.

Akıncı’nın seçim bürosundan yapılan açıklamaya göre; kampanya süresince 1.939.082,35 TL’si bağışlar, 96.850,45 TL’si ise aynı katkılar olmak üzere toplam 2 milyon 35 bin 932 Türk Liralık harcama yapıldı.

Akıncı’nın seçim bürosundan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“4. Cumhurbaşkanımız olarak görev yapan Sayın Mustafa Akıncı, girdiği her seçimden sonra, seçim masraflarını kamuoyu ile paylaşmayı vazgeçilmez bir ilke olarak benimsemiştir. Sayın Akıncı, bu seçimden sonra da kampanya bütçesinin detaylarını açıklamayı siyasi sorumluluğunun bir gereği olarak görmektedir.

Sayın Akıncı’nın seçim bütçesi tamamıyla gönüllülerin bağışlarından oluşturulmuştur. Yüzlerce gönüllünün yaptığı bağışlar sonucunda, pandemi öncesi dönemden başlayarak seçim gününe kadar toplam 2 milyon 35 bin 932 Türk Liralık kaynak yaratılmış ve bu kaynak kampanya gideri olarak harcanmıştır.”

Tüm harcamalar açıklandı

İşte Akıncı’nın seçim harcamalarına ilişkin rakamlar;

Bağışlar: 1.939.082,35 TL

Aynı Katkılar: 96.850,45 TL

Toplam Gelirler: 2.035.932,80 TL

Cari Giderler Tutar (20 Ekim 2020)

Elektrik-Isıtma Giderleri: 3.197,57 TL

Kira Giderleri: 64.240,00 TL

Temizlik-Hizmet Görevlisi Giderleri: 6.383,70 TL

Kırtasiye Giderleri: 1.618,96 TL

Bilgisayar Kullanım Giderleri: 2.132,50 TL

Kiralanan Binalar Bakım Onarım Giderleri: 35.387,00 TL

Küçük Demirbaş Giderleri: 2.620,00 TL

Verilen Depozitolar: 2.040,00 TL

Belediye-Su: 517,65. TL

İletişim (Haberleşme) Gideri: 10.450,00 TL

Telefon Giderleri: 3.012,83 TL

Banka Masrafları: 678,53 TL

Cari Giderler Toplamı: 132.278,74 TL

Diğer Seçim Giderleri

Sosyal Etkinlik-İzaz İkram Giderleri: 28.732,56 TL

Hizmet Alım Gideri (Dijital Pazarlama-Grafik Tasarım): 302.315,57 TL

Ses Düzeni: 68.440,00 TL

Kiralık Araba-Taşımacılık-Akaryakıt: 5.555,50 TL

Fotoğraf-Video Çekimi: 133.138,00 TL

Bilboard: 467.660,00 TL

Sosyal Medya (Facebook-Instagram-Youtube-Google): 199.621,43 TL

Reklam (Gazete+Web Gazete+TV+Web TV): 328.822,50 TL

Promosyon Malzemesi ve Baskı Giderleri: 179.833,00 TL

Pankart-Tabela-Afiş-Pano Yapımı: 159.765,50 TL

Müzik (Seçim müziği ve Bando): 26.920,00 TL

Çiçek Giderleri: 2.100,00 TL

YSK Seçmen Listeleri Alımı: 750,00 TL

Diğer Seçim Giderleri Toplamı: 1.903.654,06 TL

Toplam Giderler: 2.035.932,80 TL