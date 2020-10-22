Tatar yarın ant içecek

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Tatar’ın ant içeceği Meclis Genel Kurulu’nun törensel toplantısı saat 15.00’te başlayacak.

Ant içme töreni, Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında halka ve basın mensuplarına kapalı gerçekleştirilecek.

Meclis açıklamasında, törene ilişkin fotoğraf ve video kayıtlarının Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosu kanalıyla, olabilecek en hızlı şekilde kamuoyuna ve basın kuruluşlarına servis edileceği; törenin ayrıca Bayrak Radyo Televizyonu ve Cumhuriyet Meclisi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacağı belirtildi.

İlk resmi ziyaret Türkiye’ye

Bu arada Tatar’ın 26 Ekim’de Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis’le bir tanışma toplantısında bir araya geleceği yönündeki haberler yalanlandı.

Ersin Tatar’ın gelecek hafta başında ilk yurtdışı resmi ziyaretini Türkiye’ye yapacağı ve cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşeceği bildirildi.

Ersin Tatar’a yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, KKTC’nin 5. cumhurbaşkanı devlet gelenekleri çerçevesinde ilk resmi yurtdışı ziyaretini Türkiye’ye yapacak.

Programda bir değişiklik olmazsa Tatar’ın 26 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la buluşması öngörülüyor.