Kısa sürede yakalandı

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde, Tuzla ve Mutluyaka kavşakları arasında bir ambara giren Hüseyin Kara, tencere, bardak takım setleri, çerçeve ve bir çok eşya çaldı, konu eşyaları evinde ve mandırasında saklayan zanlı, ihbar üzerine tutuklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hasan Söker, 18 Aralık 2023 tarihinde, Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde, Tuzla ve Mutluyaka kavşakları arasında bulunan bir ambar içerisinden bir çok eşya çalındığının, durumun 21 Aralık’ta polise bildirildiğini ve 22 Aralık’ta konu eşyalardan bazılarının zanlının mandırasında olduğuna dair ihbar aldıklarını açıkladı.

Polis, zanlının mandısasında yapılan aramada, tencere, yemek kabı, çadır, vantilatör, bazı çerçeveler ve su kabının bulunarak emare alındığını, zanlının evinde ise 3 bardak takımı ve tirbüşon bulunduğunu, müşteki ambar sahibinin konu eşyaları teşhis ettiğini açıkladı.

Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.