Güçlü destek var

Rum Enerji Bakanı Mihalis Damianos, “Great Sea Interconnector/IGS” projesi ve 3+1 oluşumu aracılığıyla enerji bağlantılarıyla ilgili Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) temaslarda bulunarak, ABD’nin Güney Kıbrıs’ın enerji planlamalarını desteklediğini söyledi.

Politis Damianos’un Washington ve Houston kentlerindeki temaslarıyla ilgili Rum Haber Ajansı’na (KİPE) yaptığı açıklamayı “ABD ile Enerji Gelişmeleri… Enerji Bakanı’nın ABD Temaslarının Sonuçları” başlığıyla aktardı.

Ziyareti çerçevesinde Atlantic Council’de, Doğu Akdeniz’deki enerji meselelerinin ve uluslararası konuların ele alındığı Doğu Akdeniz Gaz Forumu’na da katılan Damianos, Amerikalı ve Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Karim Badewi’in de aralarında bulunduğu Doğu Akdeniz yetkilileriyle temaslarda bulunduğunu anlattı.

Haberde Damianos’un Washington’da enerji şirketlerinin üst düzey yetkilileriyle ve Beyaz Saray Enerji Danışmanı Jarrod Agen ile bir araya geldiği, Houston kentinde 3+1 oluşumu çerçevesinde Amerikan Enerji Bakanı Chris Wright ile ikili görüşme yaptığı kaydedildi.

Amerikan tarafından, zaman içerisinde güçlenecek geniş ölçekli iş birliği niyeti ortaya konulduğunu söyleyen Damianos Amerika’nın gerek, bölgede Amerikan şirketlerinin de faaliyet göstermesi nedeniyle bölgedeki hidrokarbonların çıkarılmasına gerekse enerji bağlantılarını da içeren enerji planlamalarına destek belirttiğini anlattı.

