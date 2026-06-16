Suçunu kabul etti

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında evinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiği değerlendirilen kağıtlar bulunan ve hakkında arama kararı çıkarılan H.O.K., polise giderek teslim oldu. Tutuklanan zanlı, soruşturma kapsamında dün mahkemeye çıkarılarak hakkında tutukluluk emri alındı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Cenk Teran, 13 Haziran tarihinde zanlı H.O.K.’nin ikametgahında uyuşturucu madde bulunduğuna dair bilgi alınması üzerine Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin söz konusu adrese operasyon düzenlediğini söyledi.

Polis, operasyon sırasında ev içerisinde M.T. ve M.Ö.’nün tespit edildiğini belirterek, yapılan aramalarda evin çeşitli bölümlerine gizlenmiş halde toplam 18 adet sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiği değerlendirilen kağıdın bulunarak emare alındığını kaydetti.

Soruşturmanın ilk aşamasında ev sahibi olduğu belirtilen H.O.K.’nin adreste bulunamadığını ifade eden polis, zanlının aranan şahıs ilan edildiğini anlattı. Operasyon sırasında yakalanan diğer zanlılar M.T. ve M.Ö.’nün ise önceki gün mahkemeye çıkarılarak haklarında üçer günlük tutukluluk emri temin edildiğini belirtti.

Polis memuru Teran; aranan şahıs durumundaki H.O.K.’nin aynı gün polise giderek teslim olduğunu ve soruşturmayla ilgili itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiğini açıkladı. Alınan ifadelerin ve ele geçirilen emarelerin incelenmeye devam ettiğini belirten polis, soruşturmanın henüz tamamlanmadığını kaydederek zanlının tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme; devam eden soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülebilmesi amacıyla H.O.K.’nin iki gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.