Kıbrıs konusunda devrede

Fileleftheros gazetesi, Avrupa Birliği’nin (AB) Kıbrıs sorununun kilidi durumunda olduğunu, bu durumun ise BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa’nın sürekli iletişim halinde olmalarından anlaşıldığını iddia etti.

Gazete, Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in Perşembe günü Brüksel’de AB kurumlarının liderleriyle temaslarda bulunacağını ve Kıbrıs sorununun bir sonraki aşamasında üstlenebilecekleri rolleri ele alacağını belirtirken perde gerisini bilen kaynakların ise, AB’nin BM Genel Sekreterinin girişiminde üstlenebileceği role dikkat çektiklerini yazdı.

Gazete Rum hükümetinin ise, sürecin en başından beridir AB’nin üstlenebileceği role bel bağladığını ve iki Portekizlinin taktiğini çok pozitif gördüğünü belirtti. Haberde AB’nin Türkiye’ye yönelik ilk adımları atıp atmayacağı ya da Kıbrıs sorununda diyaloğu destekleyen ilk adımları atan tarafın Türkiye mi olacağının önümüzdeki dönemdeki girişimlerin belirleyici unsurunu oluşturacağı yorumunda bulundu.

Gazete haberinin devamında ise Hristodulidis’in “Kathimerini” gazetesinde yer alan söyleşisine yer verirken Rum Müzakereci Menelaos Menelau’nun RIK’e yaptığı açıklamaları da yansıttı.

Habere göre Menelau, AB’nin Kıbrıs sorununa aktif katılımını istediklerini belirterek Türkiye’yi ilgilendiren; AB-Türkiye Gümrük Birliği Anlaşması’nın yenilenmesi, Türk vatandaşlarına vizelerin gevşetilmesi ve Türkiye’nin SAFE programına katılımı gibi kritik konuların değerlendirilmesini istediklerini ifade etti.

Gazete haberinin devamında ise BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in Ankara’da temaslar gerçekleştirdiğini, akabinde ise Yunanistan ve Brüksel’e giderek temaslar gerçekleştireceğini de hatırlattı.