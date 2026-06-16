Kılıçlar çekildi

Cumhuriyet Meclisi’nin dünkü genel kurulunda erken seçim tartışmaları ön plana çıktı. Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ünal Üstel, yerel seçimlerin 6 Aralık’ta yapılmasını öngören düzenleme görüşülürken, genel seçimlerin de aynı tarihte yapılabileceğini belirterek “Hodri meydan, gelin iki seçimi bir arada yapalım” dedi.

Ana muhalefet CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ise hükümete “Gelin 60 gün sonrasına genel seçim kararı alalım” çağrısında bulundu. Hükümet ortağı DP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ise “3- 5 tane UBP’li vekil istedi diye 2 seçimin birlikte olmasına onay vermeyiz” diyerek, Üstel’in çağrısına olumsuz yanıt verdi.

Bu kadar kafa karışıklığı ülkeye fazla

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında saat 12.35’te toplandı.

Seçim ve Halk Oylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı'yla ilgili söz alan CTP Genel Başkanı Sıla İncirli, seçimle alakalı her işin “Kıbrıslıların tabiriyle incir ipi gibi” uzadığını söyleyerek, insanların kararını verdiğini ama hükümetin hesaplarını bir türlü bitiremediğini söyledi.

“Korkunun ecele faydası olmadığını" da hatırlatan İncirli, hükümetin ne yaparsa yapsın "seçim hezimetinden" kurtulamayacağını belirtti.

Seçimin nasıl ne zaman olacağına bile karar verilemediğini kaydeden İncirli, bu konunun tüm seçmenleri ve tüm partileri ilgilendirdiğini hatırlattı.

İncirli, kendilerinin her seçimin özgür ve demokratik şartlarda yapılmasının peşinde olduklarını vurgulayarak, seçimin de sayımın da en güvenli şekilde yapılması için uğraştıklarını kaydetti.

Hükümetin tek derdinin “nasıl daha az rezil oluruz” olduğunu savunan İncirli, değişiklik yapılmak istenen maddeleri okudu.

Yasa Tasarısı'nda, yerel seçimlerin 6 Aralık’ta yapılmasının önerildiğini ancak bu tarihin Anayasa'ya göre erken olduğunu söyleyen İncirli, sandık kurulu başkanlarının kamu görevlileri arasından seçilememesi önerisinin de eleştirdi.

İncirli, birleştirilmiş yapılması planlanan seçimin de ekonomik getirisi olmayacağını ve vatandaşlara ve görevlilere büyük bir yük bindireceğini söyledi.

İncirli, genel seçimlerden sonra bile sayımı ertesi güne kalan sandıklar olduğunu hatırlatarak, sadece belediye meclis aday sayısının bile yüzlerce olacağını belirtti.

Aylardır tarih belirleyemeyen hükümetin hazırladığı tasarıyla, yasaklı dönemde anket yayımlayanlara para cezası verilmesini ve madde 216’da ise seçim suçu işleyenlerin cezalarının 3 yıllık bir dönemde kesinleşmesini öngörmesini doğru bulmadıklarını söyleyen İncirli, “Belli ki gideceğiniz güne kadar zarar vermeye devam edeceksiniz” dedi.

İncirli, erken seçim taleplerinin yerine getirilmediğini ve bunu kabullendiklerini ancak bu kadar kafa karışıklığının ülkeye fazla geleceğini söyledi.

Seçimin sahibinin YSK olduğunu da vurgulayan İncirli, her kesimin görüşüne saygı duymak gerektiğini kaydetti.

Üstel: Hodri meydan

Başbakan Ünal Üstel de, seçimlerin tarihinin belli olduğunu, yerel seçimlerin Aralık ayında olması gerektiğini, kendilerinin de bu tasarıyla tarihi belirlemek amacında olduklarını söyleyerek, Anayasa'yla Seçim ve Halk Oylaması Yasası'nın farklı olduğunu önceki seçimlerin mücbir nedenlerden dolayı birlikte verilen kararla tarihinin değiştirildiğini belirtti.

YSK Başkanı'yla istişareyle yerel Seçimlerin aralıkta yapılmasını önerdiklerini ve 6 Aralık tarihini YSK’ya bildirdiklerini hatırlatan Üstel, tasarıyla, yerel seçimlerin artık 4 yılda bir aralık ayının ilk pazarında yapılmasını kararlaştırdıklarını anlattı.

Genel seçimlerin de Ocak ayında normal zamanında yapılacağını belirterek, bugün ivediliği istenen tasarının da daha komiteden geçerek oylanacağını hatırlattı.

Üstel, icraatlarının devam ettiğini ve kısa süre sonra imzalanacak gaz protokolüyle yüzyılın projesini hayata geçirmeyi amaçladıklarını belirterek, hayata geçirdikleri projeleri sıraladı.

Hükümetin hiçbir seçimden kaçmadığını, korkmadığını, dünyadaki ekonomik sıkıntılar görmezden gelinerek hükümetin eleştirilmesini doğru bulmadığını belirten Üstel, “Hodri meydan madem öyle gelin 2 seçimi bir arada yapalım.” dedi.

Karşılıklı atışma oldu

Her konuşmasının ardından Başbakan'ın ve en az iki bakanın cevap vermek zorunda hissettiğini söyleyen İncirli, Başbakan'ın 6 ay sonra cesaretini topladığını savunarak Üstel’e, “Gelin bugün 60 gün sonrasına genel seçim kararı alalım.” çağrısı yaptı.

Başbakan Üstel de İncirli'ye cevaben “Bekleyin ve görün sizin vatandaşınız acele eder bizimkiler icraat ister, gördüğü icraatların devamını ister.” dedi. “Bizim acelemiz yok” diyen Üstel, erken seçim değil yapılacaksa öne alınmış seçim yapılacağını söyledi.

Üstel, “İsterseniz 6 Aralık’ta mutabık kalalım seçimleri yapalım.” diyerek Meclis kürsüsünden indi.