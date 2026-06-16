Mutfak kapısından girmiş

Girne’de meydana gelen iki ayrı olayla ilgili polis tarafından yürütülen soruşturmalarda iki kişi tutuklandı. Olaylardan biri bir ikametgahtan yüklü miktarda para ve altın çalınmasıyla ilgili olurken, diğerinde ise bir restoranın penceresi kırılarak içeriye girildiği tespit edildi.

Polis açıklamasına göre; 12-13 Haziran tarihleri arasında Girne’de Şehit Mehmet Taner Erol Kardeşler Sokak üzerinde bulunan bir ikametgahta hırsızlık olayı meydana geldi.

Kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin, evin mutfak kapısını açarak içeriye girdikleri ve ikametgah içerisinde muhafaza edilen toplam 16 adet tam Cumhuriyet altını ile 350 bin TL nakit parayı alarak olay yerinden ayrıldıkları belirlendi.

Ev sahibinin durumu fark ederek polise şikâyette bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada, olay yerinde incelemeler yapıldı ve çeşitli emareler toplandı.

Yürütülen ileri soruşturma sonucunda olayla bağlantısı olduğu tespit edilen H.K. (E-33) zanlı olarak belirlenerek tutuklandı.

Çalınan para ve altınların akıbetinin araştırıldığı, olayla bağlantısı olabilecek başka kişilerin bulunup bulunmadığının da soruşturulduğu öğrenildi.

Restorana girdi, bir şey çalamadan çıktı

Öte yandan Girne’de faaliyet gösteren bir restorana yönelik olarak gerçekleşen dükkân açma, kasti hasar ve mülke tecavüz olayıyla ilgili de bir kişi tutuklandı.

Polis, olayın 2 Haziran tarihinde meydana geldiğini açıkladı. Yapılan tespitlere göre, kimliği meçhul kişi veya kişiler restoranın penceresini içeride suç işlemek amacıyla kasten hasara uğratarak açtı. Daha sonra iş yerine giren şahısların içeride bir süre kaldıkları ancak herhangi bir eşya veya para çalmadan ayrıldıkları belirlendi.

Olayın polise bildirilmesinin ardından başlatılan soruşturmada güvenlik kameraları ve elde edilen diğer emareler değerlendirildi. Soruşturma sonucunda olayın zanlısı olarak A.K. (E-22) tespit edilerek tutuklandı.

Polis, her iki olayla ilgili soruşturmaların devam ettiğini, elde edilen bulgular doğrultusunda çalışmaların sürdürüldüğünü açıkladı.

