Son durum ele alınacak

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın çağrısıyla Siyasi Partiler Konseyi, bugün saat 12.00’de Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya geliyor.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Erhürman başkanlık edecek. Siyasi Partiler Konseyi toplantısına, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler katılacak. Konsey, son genel seçimlerde yüzde 3’ün üzerinde oy alan siyasi partilerden oluşuyor.



Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2026, 09:45