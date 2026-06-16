Kurye görevi yaptılar

Suna ERDEN

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği (CÖŞ) ekiplerinin gerçekleştirdiği “Gürz Operasyonu” kapsamında silah, mermi ve fişeklerle yakalanan Hasan Çaylı, Samet Acar ve Mehmet Sabri Acar hakkındaki dava karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkları “kanunsuz ateşli silah taşıma ve tasarrufu” ile “kanunsuz patlayıcı madde taşıma ve tasarrufu” suçlarından mahkûm ederek Hasan Çaylı’ya bir yıl, Samet Acar ve Mehmet Sabri Acar’a ise ikişer yıl hapis cezası verdi.

Kararı okuyan Yargıç olayla ilgili olguları ayrıntılarıyla aktardı.

Kararı okuyan yargıç öncelikle olgulara değindi. Yargıç, operasyonun 31 Temmuz 2025 tarihinde saat 20.00 sıralarında Lefkoşa Kuzey Çevre Yolunda başladığını söyledi. Yargıç, taksici olan Hasan Çaylı’nın, bir ağacın köküne bir adet Kaçkar marka tabanca ve tabancaya takılı şarjör içerisindeki 5 adet MKE 23 9P ibareli fişeği bıraktığını; Samet Acar ve Mehmet Sabri Acar’ın JR 736 plakalı araçla gelip teslim almaları üzerine suçüstü yakalandıklarını, akabinde evlerinde arama yapıldığını belirtti. Yargıç, Samet Acar ve Mehmet Sabri Acar’ın Gönyeli’deki evinde yapılan aramada mutfak kısmında bir adet Retay 9 mm tabanca, takılı şarjör içerisinde 9 adet 7.65 mm mermi, 225 adet 9 mm çapında fişek ve 150 adet 7.65 mm çapında fişek ele geçirildiğini söyledi.

Kamu güvenliğini tehdit ediyor

Yargıç soruşturmanın tamamlanmasının ardından Samet Acar ile Mehmet Sabri Acar’ın 13 Haziran 2025’te tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini, Hasan Çaylı’nın ise tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandığını kaydetti.

Sanıkların işlediği suçların ülkede yaygınlaşan ve toplumda ciddi rahatsızlık yaratan suçlar arasında bulunduğunu kaydeden yargıç, ruhsatsız silah ve mühimmat bulundurulmasının kamu güvenliği açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirterek, bu tür suçlarda caydırıcılığın önemine dikkat çekti. Yargıç, bu nedenle sanıklar hakkında hapis cezası dışında uygun bir ceza türünün söz konusu olmadığını ifade etti.

Hapis cezasının süresini belirlerken, tüm olguları değerlendirdiklerini kaydeden yargıç, sanıkların silahı kullanmamış olmasını, sabıkasız oluşlarını, davalarını kabul etmelerini, sanıkların bir nevi kurye olarak kullanılmalarını hafifletici etken olarak değerlendirdiklerini söyledi. Yargıç, Çaylı’nın bir yıl, Samet Acar ve Mehmet Sabri Acar’ın ise ikişer yıl hapis cezalarına çarptırıldıklarını açıkladı.

