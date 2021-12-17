Kabul edilemez

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da trafik kontrolleri esnasında durdurulan ve ehliyetlerini ibraz etmeleri istenen

Nuh Erk ile Raif Takımcılar görevli memurunu darp etti.

Ayrıca polis memuruna hakaret eden zanlılar, olaya müdahale eden polis amirine de küfürler yağdırdı.

Zanlılar “Kasti hasar”, “Polisi görevinden men”, “Darp”, “Rahatsızlık” ve “İtale-i lisan” suçlamaları ile dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis memuru Salih Fidan Ersan, zanlı Nuh Erk’in 15 Aralık 2021 tarihinde saat 00.40 sıralarında İsmet İnönü Bulvarı üzerinde aracını yol içerisinde park ettiği sırada kendisini durdurup ehliyet ibraz etmesini isteyen Trafik Şubesi’nde görevli Polis Memuru İ.Ç.’yi eliyle göğsünden tutup iterek darp ettiğini söyledi.

Amire de saldırdılar



Polis, zanlının İ.Ç.’nin yakasında bulunan 400 TL değerindeki bluetooth kulaklığı kasti hasara uğrattıktan sonra küfür ettiğini açıkladı.Zanlı Erk’in olayın devamında yine Trafik Şubesi’nde görevli Müfettiş Muavini Ö.Ç.’yi de kolundan çekerek darp ettiğini belirten Ersan, Müfettiş Muavini Ö.Ç’yi de görevinden men ederek küfür ettiğini söyledi.Zanlı Raif Takımcılar’ın ise Müfettiş Muavini Ö.Ç.’ye küfür ettiğini ve her iki eliyle yakasından tutup çekerek görevinden men ettiğini aktaran Ersan, zanlıların 15 Aralık 2021 tarihinde tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandıklarını açıkladı.Ersan, zanlı Erk’in gönüllü ifade vererek suçunu kısmen kabul ettiğini, mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminata bağlanmalarını talep etti.Yargıç Mine Gündüz, zanlıların 6 bin TL nakit teminat yatırmasına, 2 kefilin 50’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.