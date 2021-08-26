Sahte Alman kimliği ile Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye giriş yapan David Yeboah hakkındaki soruşturma sürüyor. Kuzeye geçtikten sonra Ercan Havaalanı’na giderek, sahte kimlikle çıkış yapmak isterken görevli memurlar tarafından fark edilen zanlı, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 23 Ağustos 2021 tarihinde saat 17.30 sıralarında Lefkoşa' da Metehan Kara Giriş Kapısı’na gelen David Yeboah’ın Almanya'ya gitmek amacı ile daha önceden Güney Kıbrıs’ta temin etmiş olduğu İbrahim Cisse adına hazırlanan sahte Alman kimlik kartını görevli muhaceret polisine ibraz ettiğini söyledi. Polis, zanlının KKTC'ye giriş yaptıktan sonra aynı kimlik kartı ile saat 22.00 sıralarında Ercan Havalimanı’ndan yurt dışına çıkış yapmak isterken suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, söz konusu Alman kimlik kartının emare olarak alındığını söyledi. Kimlik kartının asıl sahibinin arandığını, soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi onayladı.