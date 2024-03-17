Yüzünü kesti

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın en işlek caddesi olan İsmet İnönü Bulvarı üzerinde önceki gece 3 kişinin karıştığı kavgada, Ali Taher isimli Lübnanlının köprücük kemiği kırılırken, Ali Büyükkaya isimli genç yüzünden bıçakla yaralandı. Polis, kavgaya karışan Ali Taher, Ali Büyükkaya ve Uğurcan Karakaya’yı tutuklayarak, dün Gazimağusa’da nöbetçi mahkemeye çıkardı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Şükrü Hafız, 15 Mart’ta, saat 23:00 sıralarında, Ali Taher bir taraf, Ali Büyükkaya ile Uğurcan Karakaya’nın diğer taraf olmak üzere, kız meselesi yüzünden kavga ettiklerini söyledi. Polis, Ali Taher’in, Ali Büyükkaya’yı tasarrufunda bulundurduğu 23 santim uzunluğundaki bıçakla yüzünden yaraladığını, 10 santimlik kesi oluşmasından neden olduğunu belirtti. Polis, Ali Büyükkaya ile Uğurcan Karakaya’nın ise, Taher’i darp edip yere düşürerek köprücük kemiğinin kırılmasına neden olduklarını açıkladı.

Soruşturmanın yeni başladığını ve alınacak ifadelerin olduğunu bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.