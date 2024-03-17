Sipariş verdi TIR’la geldi

Belinde silahla Lefkoşa sokaklarında dolaşan Veysel Akpınar ile suç ortağı Mehmet Karadal tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Polise yapılan ihbar sonucu Şht. Mehmet Kemal Sokak’ta tespit edilen Akpınar’ın üzerinde glock marka tabanca ile 9 mermi bulunduğu açıklandı. Zanlının silahı Türkiye’den bir şahıstan istediği, bir yıl önce Gazimağusa Limanı’ndan giriş yapan TIR araçtan teslim aldığı belirtildi.

Zanlının silaha ait mermilerin bir kısmını Mehmet Kocadal’ın evinde sakladığı kaydedildi.

Soruşturmayı yürüten polis, 15 Mart 2023 tarihinde saat 19.00 sıralarında zanlının tasarrufunda silah olduğuna dair ihbar aldıklarını söyledi.

Polis, zanlının aynı tarihte Lefkoşa’da, Şht. Mehmet Kemal Sokak üzerinde gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalandığını belirtti.

Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada belinde bir adet 7,65 mm çapında glock marka tabanca ve tabancaya ait şarjör içerisinde 9 adet 7.65 mm canlı mermi bulunarak emare olarak alındığını ifade etti.

Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde bir yıl önce Türkiye’den bir şahısla silahı getirmesi için anlaştığını ve Gazimağusa Limanında bir TIR’dan teslim aldığını itiraf ettiğini söyledi.

Polis, zanlının ayrıca silaha ait mermilerin bir kısmını Mehmet Karadal’ın evinde sakladığını söylediğini aktardı.

Polis, Karadal’ın evinde yapılan aramada 34 adet 7.65 mm mermi bulunduğunu ifade etti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, silahın balistik incelemeye gönderileceğini ifade ederek, 3 gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.