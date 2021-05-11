Güney çift aşı ile turist kabul etmeye başladı

Güney Kıbrıs’ta günlük vaka sayısı 300’ün üzerinde seyretmekle birlikte, dünden itibaren plajlar, kuaförler, güzellik merkezleri, şans oyunları merkezleri, mağazalar, lokantalar ve cafeler kısıtlama olmaksızın çalışmaya başladı.

Sokağa çıkma yasağı ise 23.00 ile 05.00 olarak yeniden düzenlendi.

Rum Yönetimi’nin ‘açılım’ kararları çerçevesinde turizm faaliyetleri de genişletildi.

Buna göre; sadece AB üyesi ülkelerin değil, diğer ülkelerin vatandaşları da çift aşı ile ülkeye giriş yapabilecek. Turistlerden ayrıca PCR testi istenmeyecek, karantina şartı da olmayacak.



Güneyde SafePass dönemi

Güney Kıbrıs iki haftalık kapanmanın ardından dün “SafePass” olarak isimlendirilen yeni kurallarla açıldı.

Politis ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta Coronavirüs vakalarının artması sonrasında yürürlüğe konan iki haftalık kapanma sürecinin tamamlandığını, açılımın ise “SafePass” adı verilen yeni kurallarla dün başladığını yazdı.

Gazete; “SafePass’la Açılıyoruz, Kuyruklarda Bekleyiş” başlığı altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, dünden itibaren perakende ticaret, okullar, restoran ve kafelerin açılacaklarını, sokağa çıkma yasağının ise gece 21.00 değil 23.00’ten itibaren uygulanacağını yazdı.

Gazete, açılım kuralları gereği aşı yaptırmamış veya aşının ilk dozunu olmalarının üzerinden 3 hafta geçmemiş kişilerin PCR veya hızlı test yaptırabilmek adına test merkezlerinde yoğun kalabalık ve kuyruklar oluşturduklarını belirtirken, test yaptırmak isteyenlerin bekleme sürelerinin iki saate kadar çıktığını aktardı.



Güney Kıbrıs’ta yaklaşık 5 aydır uygulamada olan, dolaşım izni için SMS atma uygulamasının da sonlandığını, deniz kenarları, açık pazarlar, kuaförler, güzellik merkezleri, şans oyunları merkezleri ve küçük mağazalara girişte PCR veya hızlı teste gerek olmadığını vurgulayan gazete, restoranlar ve kafelerin dış mekanları ile alışveriş merkezleri ve büyük mağazalara girişlerin ise sadece “SafePass”la mümkün olabileceğini belirtti.

Aşı olan turistlere karantina yok

Gazete bir diğer haberinde ise, Güney Kıbrıs’ın turizm sektörünün yaşadığı büyük kayıp sonrasında hedefin bu yazın kurtarılması olduğunu, dünden itibaren yürürlüğe girecek yeni uygulamanın umutları arttırdığını yazdı.

AB ve AB dışı ülkelerden gelecek turistlerin aşı programlarını tamamlamış olmaları durumunda herhangi bir karantina veya PCR testi uygulamasına maruz kalmayacaklarını belirten gazete, turistlerin Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanmış tüm aşılar ve Rusya’nın “Sputnik” aşısını yaptırmış olmalarının yeterli olacağını vurguladı.

Habere göre, Güney Kıbrıs’a gidecek olanlar yanlarında, yazılı veya elektronik ortamda, “CyprusFlightPass” belgesini bulundurmak zorundalar. Gazete, İsrail ve Rusya’dan turist akışının başladığını, İskandinav ülkelerinden de charter seferlerin başlamasının gündemde olduğunu belirtirken, İngiltere’den turist gelişlerinin ise İngiliz hükümetinin alacağı kararlar ve Güney Kıbrıs’ın Corona tablosunun etkili olacağını ifade etti.

Program sürüyor

Öğretmen ve öğrencilerin de hızlı test yaptırmak şartıyla okullarına döndüklerini, 18 yaş altı spor faaliyetlerinin başladığı ve yüzme havuzlarının da açıldığı vurgulanan haberde çalışma hayatında ise, kamuda, elzem yerler dışında, uzaktan çalışma, özel sektörde ise çalışanların yüzde 30’unun işbaşı yapması uygulamasının sürdüğü ifade edildi.

Gazete bir diğer haberinde ise, aşı programının devam etmekte olduğunu, bu haftadan itibaren 20-29 yaş arasındaki kişilerin aşılanmasının beklendiğini aktardı.

Karantinada olanlar için çalışmalar sürüyor

Bu arada Güney Kıbrıs’ta 30 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek milletvekilliği seçimleri sırasında Corona tedavisi görenler veya karantinada olanların da oy kullanabilmelerini sağlama çalışmaları sürüyor.

Alithia gazetesi, Rum makamların, Güney Kıbrıs’ta 30 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek milletvekilliği seçimleri sırasında karantinada olacak kişilerin de oy kullanabilmesi adına çalışmalarını yoğunlaştırdığını yazdı.

Gazete, söz konusu tarihte kaç kişinin bu durumda olacağının bilinmesinin mümkün olmamasına karşın Rum makamların seyyar sandıkları aracılığıyla seçmenlere ulaşacağını, özellikle 17 Mayıs sonrasında, seçim günü karantinada olacak kişilerin sayısının daha öngörülebilir hal almasının beklendiğini aktardı.

Haberde, bu durumdaki kişilerin oy verme taleplerini internette kurulan portaldan iletebilecekleri, başvuruların 28 Mayıs tarihine kadar yapılabileceği de vurgulandı.