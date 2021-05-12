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Hediyeler dağıttı

Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği, Anneler Günü dolayısıyla köyleri gezdi, çalışan kadınların işyerlerini ziyaret etti

Hediyeler dağıttı
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Hüseyin ÇİÇEK
Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği, Anneler Günü dolayısıyla Mormenekşe, Atlılar, Muratağa ve Sandallar köylerini ziyaret ederek, emekçi ve fedakar annelerin gününü kutlayıp, hediyeler dağıttı. Örnek bir davranışa imza atan dernek, önceki gün de çalışan anneleri iş yerlerinde ziyaret ederek, Anneler Günü’nü kutladı. Tam kapanmanın uygulandığı Pazar gününe denk gelen Anneler Günü’nün Coronavirüs gölgesinde kutlandığını belirten dernek, moral olması için annelere hediyeler dağıttıklarını belirtti. Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği’nin örnek davranışı anneleri sevindirdi. Bölgede bulunan birçok kadın, derneğin dağıttığı sürpriz hediyeler karşısında memnuniyetini dile getirerek, teşekkürlerini iletti.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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