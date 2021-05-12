Hediyeler dağıttı

Hüseyin ÇİÇEKMormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği, Anneler Günü dolayısıyla Mormenekşe, Atlılar, Muratağa ve Sandallar köylerini ziyaret ederek, emekçi ve fedakar annelerin gününü kutlayıp,. Örnek bir davranışa imza atan dernek, önceki gün de çalışan anneleri iş yerlerinde ziyaret ederek, Anneler Günü’nü kutladı. Tam kapanmanın uygulandığı Pazar gününe denk gelen Anneler Günü’nün Coronavirüs gölgesinde kutlandığını belirten dernek, moral olması için annelere hediyeler dağıttıklarını belirtti. Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği’nin örnek davranışı anneleri sevindirdi. Bölgede bulunan birçok kadın, derneğin dağıttığı sürpriz hediyeler karşısında memnuniyetini dile getirerek, teşekkürlerini iletti.