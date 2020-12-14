Trodos’a kar yağacak

Rum Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü bugün saat 16.00’ya kadar sürecek yağışlar için ‘Yeşil Alarm’ verdi.

Yağışların yer yer dolu şeklinde gerçekleşeceğini açıklayan Meteoroloji Dairesi, Trodos’a yılın ilk karının düşeceği müjdesini verdi.

Meteoroloji Dairesi, bugünkü yağışların yer yer etkili olacağını belirterek, su baskınlarına karşı uyarı yaptı. Yağışların 4 ile 6 saat süreyle devam edeceği belirtildi.

Rum Meteoroloji Dairesi’ne göre yağışlı hava yarın ve Çarşamba günü de devam edecek. Çarşamba günü öğleden sonra yağışların daha etkili olacağı kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2020, 11:51