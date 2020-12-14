Meyhane,bar ve clup’lar kapanıyor

Ülkemize düzenlenecek charter sefer, özel uçak, tarifeli sefer ve gemi yolu ile ülkemize giriş yapmak amacıyla 3 gün ve daha kısa süreli karantinasız girişlerin durdurulması ile ilgili karar ikinci bir karara kadar uzatıldı

Güney’e geçişler durduruldu, kktc’ye karantinasız giriş yapılamayacak

Kuzey kıbrıs’ta ikamet eden ve güney kıbrıs’ta çalışan ve yeşil hat tüzüğü kapsamında ticaret yapan kişiler de dahil olmak üzere YARINDAN İTİBAREN 25 aralık 2020 tarihine kadar güney kıbrıs’a geçişler durduruldugüney kıbrıs’a geçiş yapmak isteyen taksi şoförlerinin, yolcu taşımak da dahil olmak üzere, 15 aralık 2020 tarihinden 25 aralık 2020 tarihine kadar kuzey kıbrıs’a karantinasız girişlerinin durdurulmasına karar verildi

Yarından itibaren 01 ocaka kadar restoranlarda ve otellerde yapılacak olan yılbaşı kutlamaları yasaklandı.

Sokakta yapılacak yılbaşı vb. her türlü eğlence faaliyetlerinin 1 ocağa kadar yapılmamasına karar verildi

MEYHANE,BAR VE CLUP’LAR 25 ARALIK’A KADAR KAPANACAK

Meyhane, bar, club ve benzeri eğlence yerlerinin yarından itibaren 25 aralık 2020 tarihine kadar kapatılmasına karar verildi. cafe ve restoranlar ise daha önce belirtilen kurallar kapsamında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları kaydı ile açık kalabilecek.

Öte yandan, Eğitim ve sağlık amaçlı geçiş yapmak isteyenlerin bu sınırlamaya dahil olmadığı kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2020, 16:58