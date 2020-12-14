Pazarın en ucuzu ürünü salatalık

2.5 TL’ye satıldı

Pazarın en ucuzu ürünü salatalık

Onur ULAĞ

   Lefkoşa’nın terminal bölgesinde kurulan açık pazarda dün en çok rağbet gören ürün salatalık oldu. Üretimin fazla, satışların da az olması nedeniyle salatalığın fiyatı 2.5 liraya düştü.
Domatesin kilosu ise 6 liradan satıldı.
   İki hafta önce kilosu 1.5 liraya kadar düşen nar ise dün 6 lira ile tavan yaptı. Pazar esnafı, nar satışlarında azalma olduğunu belirtirken “İki tane nar bir kilo ediyor. Adam bir kilo nara 6 lira vermekten korkuyor” dedi. 

Pazar yerinde bazı fiyatlar ise şöyle;
Tatlı biber: 10 TL
Kabak: 10 TL
Domates: 6 TL
Kolokas: 6 TL
Portakal: 5 TL
Soğan: 4,5 TL
Patates: 5 TL
Mandalina: 3 kilo 10 TL
Salatalık: 2,5 TL
Limon: 4 TL
Alıç: 20 TL
Havuç: 5 TL
Patlıcan: 3 TL
Nar: 6 TL 

Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2020, 11:53
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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