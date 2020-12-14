Sibel Siber kendini karantinaya aldı

Meclis eski başkanı Sibel Siber, muayene ettiği hastanın Covid-19 test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle kendini karantinaya aldığını açıkladı.

Kışın gelmesiyle birlikte vaka sayılarındaki artışa dikkat çeken Siber, kurallara uyulması çağrısında bulundu.

Siber şöyle dedi:

“Muayene ettiği hastanın Coronavirüs testi pozitif çıkınca öğle sonrası öksürük, nefes darlığı şikayeti ile muayene ettiğim bir hastamın Covid testi pozitif çıktı. Bugünden itibaren birinci derecede temaslı olmam nedeniyle izoleyim... Maalesef korktuğumuz gibi kış aylarının gelmesiyle hastalık yayılmaya başladı. Yerel bulaş arttı. Kısacası artık Covid içimizde... Sessiz taşıyıcıları unutmayalım... O nedenle çok dikkatli olmalıyız. Gözlemlediğim kadarıyla genel olarak bir rehavet içindeyiz... Maske mesafe kuralına uyulmadığı takdirde tablo hızla kötüleşebilir. Aman dikkat!.. Ağlamamak, ağlatmamak için lütfen, elmas kuralı... El hijyeni, maske, mesafe...”