Çocukları maskeli gönderin

Güzelyurt Şehit Turgut Ortaokulu Müdürü Hatice Özler Şahin, artan Coronavirüs vakalarını dikkate alarak velilere hem iş birliği çağrısı yaptı, hem de bazı uyarılarda bulundu.

Şahin “Güzelyurt Bölgesinde ve ülkemizde artan yerel vaka sayılarını göz önünde bulundurarak bazı hatırlatmalarda bulunmak istiyoruz” diyerek şunları kaydetti:

1- Yakın çevrenizde (aile ve sürekli bir arada olduğunuz) Covid- 19 testi pozitif çıkan birileri olması durumunda, mutlaka okulumuzu arayarak bu konuda bizlere de bilgi veriniz.

2- Ailenizde Covid-19’a yakalananların temaslısı olması durumunda yine okula haber vermenizi rica ediyoruz.

3- Çocuğunuzu, ebeveynlerinden biri veya kardeşleri temaslı ise sizlerin tümünüzün negatif olduğunuzu belgeleyene kadar okula yollamayınız. Zaten muhtemelen temaslı olduğunuzdan ötürü karantinaya alınacağınızdan pozitifleşmeniz durumunda karantina otelinde kontrol altında olacaksınız. Çocuğunuzun bu durumda okula gelmesinde bir mahsur yoktur fakat sürecin yakından takip edilmesi ve her gelişmenin okul idaresine de bildirilmesi önem arz etmektedir.

4- Çocuğunuzun yanındayken pozitif olduğunuzun kesinleşmesi durumunda çocuğunuzu kesinlikle okula göndermeyiniz. Böyle bir durumda bizleri de mutlaka arayarak telefon ile bilgi veriniz.

5- Çocuklarınızı okula yollarken maskelerini aldıklarından emin olunuz ve ne olur ne olmaz bir yedek maske daha yanına veriniz. Yanlarında mutlaka birer el dezenfektanı koymayı unutmayınız.

6- Çocuklarımız maske ile okula alınsalar da tüm uyarılarımıza rağmen zaman zaman maske takmayı ihmal ettikleri ya da çene altlarında tuttukları görülmektedir. Lütfen bu konuda çocuklarımızı tekrar tekrar uyaralım. Özellikle kalabalık oldukları, otobüs, sınıf ve kantin alışverişlerinin yapıldığı saatlerde maskelerinin çıkarılmamasını tembihleyelim.

7- Sabahleyin okula girişlerde ve çocukların rahatsızlanması üzerine gün içerisinde sıcaklıkları ölçülmektedir. Sorun görmemiz durumunda sizlere haber vereceğiz. Bu nedenle cep telefonlarınızın güncel olmasına özen gösterelim. Yeni değişen numaralarınızı vakit kaybetmeden okul sekreterliğini arayarak bildirelim.