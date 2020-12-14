Kuyumcuya sattı

Suna ERDEN

Eski eşinin evine girerek altın kolye ve küpesini çalmakla suçlanan Hüseyin Göktaş tutuklandı. Çaldığı altın kolye ve küpeyi kuyumcuya satmakla suçlanan zanlı dün mahkeme huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri verildi.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, huzurdan bulunan zanlı Hüseyin Göktaş'ın 10.10.2020-12.12.2020 tarihleri arasında eski eşinin ikametgâhına henüz tespit edilemeyen bir yerinden içerisine cürüm işlemek kastıyla giriş yaptıktan sonra, salonunda muhafaza edilen toplam değerleri 570 TL olan bir adet 14 ayar altın kolye ve bir adet 14 ayar küpeyi çaldığını söyledi.

Polis bahse konu altınların Girne’de faaliyet gösteren Ayanlar Kuyumculuk isimli iş yerinde tespit edilip emare olarak zapt edildiğini belirtti. Yapılan soruşturma neticesinde kuyumcuya altınları zanlı Hüseyin Göktaş’ın bıraktığının tespit edildiğini anlatan polis, mahkeme emri gereği zanlının tutuklandığını ve aleyhinde soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis zanlının gönüllü ifade verdiğini ancak teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2020, 11:53