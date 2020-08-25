Güney'de otellere destek tam

Rum Yönetimi, yabancı turist sayısının yetersiz olmasını dikkate alarak, otelleri desteklemek amacıyla yerlilere yönelik bir tatil paketi hazırladı.

Rum Haber Ajansı’na göre; Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan plan, Kıbrıs’ta daimi ikamet edenler için geçerli olacak. Hükümet, kapsam dahilindeki otelleri kullanacak olanların giderlerinin yüzde 25’ini karşılayacak.

Açıklamada; planın temel hedefi, Güney Kıbrıs’ın çeşitli bölgelerinde yerel işletmelerin desteklenmesi olup bu nedenle planda yer alacak otellerin müşterilerine sadece kahvaltı sunacağı belirtildi.

Turizm Müsteşarlığına göre planının genel amacı, turizm mevsiminin uzatılması ve Kıbrıslıların vatanlarının çeşitli güzellikleri ile tanışması. Ayrıca; Covıd-19 salgını nedeniyle dünyanın içinden geçtiği ekonomik durgunluğu ve istihdam sorununun azaltılması amaçlanıyor.

Plan 1 Eylül’de başlayıp 30 Kasım 2020’ye kadar geçerli olacak ve iki kişilik otel fiyatının kahvaltı dâhil gece başına eylül ayında en fazla 80 Euro, Ekim’de 70 ve Kasım’da 60 Euro olmasını öngörüyor.

Otel masrafının yüzde 25’i Rum Turizm Müsteşarlığı tarafından karşılanacak ve aileleri ile aynı odada kalacak olan çocuklar için para ödenmeyecek. Fiyatlar en az iki gece için geçerli olacak.

Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2020, 10:51