Güney'in aşılar Ocak başında geliyor

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’a Ocak ayı başında Pfizer ilaç şirketinden sipariş edilen 48 bin doz aşı geleceğini ve ilk etapta iki doz olmak üzere 24 bin kişiye aşı yapılacağını yazdı.

Habere göre; Rum Sağlık Bakanı Konstandinos Yoannu yaptığı açıklamalarda, ay sonuna doğru aşıların muhafaza edileceği özel buzlukların Güney Kıbrıs’a gideceğini ve aşıların da şirket tarafından Güney Kıbrıs’a taşınacağını söyledi.

Haberde, Şubat ayında da 250 bin kişiye yetecek kadar aşının getirileceği; Mart ve Nisan ayında da çok daha fazla sayıda aşının getirilmesinin planlandığı ifade edildi.

Avukatlar kural tanımıyor

Gazete, bir başka haberinde de Lefkoşa Rum Barolar Birliği’nden dün yapılan açıklamada, Coronavirüs testleri pozitif çıkan bazı avukatların, mahkeme salonlarında yer almaya devam ettiğinin kaydedildiğini yazdı.

Habere göre açıklamada, avukatlara, Coronavirüs testlerinin pozitif çıkması halinde kendilerini izole etmeleri ve davalara girmemeleri çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, avukatların temaslı oldukları kişileri temas takip ekibine bildirmekle yükümlü oldukları anımsatıldı.