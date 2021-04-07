Bağlantıları araştırılıyor

Suna ERDEN

Lefkoşa’da satışa hazır uyuşturucuyla yakalanan Temidayo O. Abdul Azez, ev arkadaşı Ayubami Sholotame ve suçta elebaşı rolünde olduğu iddia edilen Maimuna Adeyemi Zubairu dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada suçta elebaşı rolünde olduğu belirtilen Zubairu’nin telefonun incelendiği, sonuçların henüz çıkmadığı belirtildi. İnceleme sonucunun zanlının bağlantılarının tespiti için önem arz ettiği kaydedildi.

Soruşturmayı yapan polis, 25 Mart saat 17.45 sıralarında Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde şüpheli hareketler sergileyen zanlı Temidayo O. Abdul Azez’in alıkonulduğunu belirtti.

Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada 10 ayrı pakette satışa hazır toplamda yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu tespit edildiğini kaydetti.

Zanlının suçüstü tutuklandığını dile getiren polis, evinde arama yapmaya gittiklerini açıkladı. Polis, eve girilirken zanlı Ayubamı Sholotame’nin ekipleri ve elleri kelepçeli zanlıyı görmesinin ardından Abdul Azez’e ait içerisinde uyuşturucu madde bulunan çantayı dışarı attığı sırada tespit edildiğini ifade etti.

Polis, Sholotame’nin ifadesinde ev arkadaşı olan Azez’in uyuşturucu işleriyle uğraştığını, tutuklandığını gördüğü için korktuğunu, başı belaya girmesin diye çantayı attığını söylediğini aktardı.

Polis memuru, zanlı Abdul Azez’in ise ifadesinde uyuşturucu maddeleri 18 Mart 2021 tarihinde 10, 20 Mart 2021 tarihinde ise 12 paket olarak Maimuna Adeyemi Zubairu’dan aldığını itiraf ettiğini söyledi. Polis, Azez’in amacının uyuşturucuları satıp, para kazanmak ve okul harcını ödemek olduğuna dair itirafta bulunduğunu açıkladı.

Aranan şahıs ilan edildi

Azez’in itirafları üzerine aranan şahıs ilan edilen Zubairu’nin 1 Nisan’da tespit edilerek gözaltına alındığını kaydeden polis, ikametgâhında yapılan aramada yatak odasındaki çekmece içerisinde

400 miligram ağırlığında metamphetamin türü uyuşturucu madde, terlik içerisine gizlenmiş vaziyette içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olan öğütücü, içerisinde uyuşturucu olan ucu yanık sigara sarma kağıdı bulunduğunu açıkladı.

Polis, ayrıca makyaj masası çekmecesinde uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 4 bin 500 Dolar ve 4 bin 330 TL nakit para da ele geçirildiğini ifade etti.

Zanlının ifadesinde 4 bin 500 dolar parayı kira için arkadaşlarından aldığını kaydeden polis, bu yönde araştırma yaptıklarını söyledi. Polis, şu anda karantinada olan iki şahsın kira için toplam 2 bin 100 dolar parayı zanlıya verdiklerini söylediklerini aktardı.

Polis, paranın geri kalan kısmıyla ilgili suç geliri olabileceği gerekçesiyle araştırma yapıldığını ifade etti.

Zanlı Abdul Azez’in tasarrufunda bulunan satışa hazır 33 paket uyuşturucuyu Zubairu’nin internet üzerinden yönlendirmesiyle çöp bidonunun altından teslim aldığını söylediğini kaydeden polis, ancak suçlamaların Zubairu tarafından kabul edilmediğini ifade etti.

Zanlı üzerindeki anahtar uyuşturucuya götürdü

Polis memuru, zanlı Azez’in tasarrufunda 2 adet ev anahtar bulunduğunu, birinin Gönyeli’de bir ikametgâha ait olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, söz konusu ikametgâha yapılan aramada 6 gram hintkeneviri bulunduğunu ve emare yapıldığını belirtti.

Polis, söz konusu evin zanlı Maimuna Adeyemi Zubairu’nin kirasında olduğunun tespit edildiğini de söyledi.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, Zubairu’nun Data İnceleme Şubesi’ne gönderilen telefonunun inceleme sonuçlarının beklendiğini, Temidayo O. Abdul Azez ve başka şahıslarla bağlantılarının belirlenebileceğini anlattı.

Polis, henüz daha telefon kayıtlarının ve parmak izi sonuçlarının gelmediğini, aranan başka emareler ile alınması gereken ifadeler olduğunu kaydederek, 3 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.