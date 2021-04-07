Tümüne yasal işlem yapıldı

Coronavirüs tedbirleri kapsamında birçok kısıtlama devam ederken, polis 7 gün 24 saat denetimlerini sürdürüyor. Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı kapsamında gerçekleştirilen kontrollerde 6 kişi tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı, kontrollerin önceki gece ve dün sabah yapıldığını, denetimler neticesinde sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği belirlenen 6 kişi hakkında yasal işleme gidildiğini kaydetti. Öte yandan 5 Nisan tarihinde gerçekleştirilen denetimlerde ise sokağa çıkma yasağını ihlal eden 9 kişinin tespit edildiği bildirildi.