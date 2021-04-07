Peeran üç yeri soydu

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Çatalköy’de bir saat arayla İngiliz uyruklu iki kadının evini soyan, birini makasla tehdit edip odaya kilitleyen Pakistanlı bahçıvan Peeran Ditta’nın başka vukuatı da ortaya çıktı.

Zanlının Ozanköy’de de yabancı uyruklu bir şahsın evine girdiği, kasayı kırıp 14 bin 600 lira ile 5 bin TL değerinde altın bilezik çaldığı tespit edildi.

Soruşturma amaçlı 25 Mart’tan beri poliste tutuklu bulunan zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının çalışma izninin iptal edildiği, ülkede yasal statüsünün kalmadığı belirtildi.

Yatak odasına kilitledi

Duruşmada olayı aktaran polis, zanlının 25 Mart 2021 tarihinde saat 12.30 sıralarında Çatalköy'de İngiliz uyruklu L.T.’nin (K-74) evinin kapısını çalarak, hafif bir şekilde açılmasını sağladığını söyledi. Polis, zanlının hafif açılan kapıyı zorlayıp ikametgâh içerisine giriş yaptığını, L.T.’yi kolundan tutup para istediğini açıkladı.

Polis, L.T.’nin parası olmadığını söylemesi üzerine zanlının ikametgâhtan almış olduğu makası gösterip, kadına doğru sallayarak yatak odasında sakladığı 2 bin 20 Sterlin parayı çaldığını açıkladı.

Polis memuru zanlının daha sonra L.T.’yi yatak odasına kilitleyerek ikametgâhtan çıkış yaptığını ifade etti.

Zanlının aynı gün 13.15 sıralarında ise yine Çatalköy’de İngiliz uyruklu L.H.’ye ait (K-57) evi pencere içerisine bırakılan anahtarı kullanarak açtığını kaydeden polis, mutfak kısmındaki masa üzerinde bulunan bayan çantası içerisinden 400 TL ve toplam değeri 6 bin 500 TL olan muhtelif ziynet eşyalarını çaldığını açıkladı.

Polis memuru, zanlının 25 Mart’ta Girne’de tespit edilerek tutuklandığını ifade etti. Polis memuru, zanlının evinde yapılan aramada bir miktar nakit para ile çalıntı bazı ziynet eşyaları bulunduğunu kaydetti. Polis, zanlının evinde bulunan para ve ziynet eşyalarıyla ilgili izahat veremediğini kaydetti.

Alışkanlık edinmiş

Zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında toplam 11 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde Ozanköy’de de hırsızlık yaptığını tespit ettiklerini açıkladı. Polis, zanlının 8 Mart 2021 tarihinde Ozanköy’de R.M. isimli 71 yaşındaki kadının evine pencereden girdiğini, yatak odasındaki kasayı et dövme makinesiyle kırdıktan sonra 14 bin 600 TL nakit para, 4 bin TL değerinde altın bilezik ve 100 Sterlin çaldığını ortaya çıkardıklarını açıkladı.

Polis memuru, Peeran Ditta’nın tutuklanmadan önce Ozanköy’de bir şahsın yanında bahçıvanlık yaptığını ancak işverenin olanlardan sonra çalışma iznini iptal ettiğini belirti. Polis, bu nedenle zanlı Peeran Ditta’nın yasal statüsünün kalmadığını, birçok kez soygun ve hırsızlık suçu işlediğini, serbest kalması halinde suç işlemeye devam edebileceğini kaydederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

‘Babam için yaptım’ iddiası

Polisin ardından söz hakkı verilen zanlı ise hasta babasına para bulmak için hırsızlık yaptığını öne sürdü. Zanlı, “Ülkemde 2 çocuğum ve hasta babam var. Onlara bakabilmek için bu suçu işledim. Çok pişmanım” iddiasında bulundu.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının yargılanıncaya kadar 3 ayı aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.