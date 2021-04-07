33 pakete sarılmış 25 gram kokain

Suna ERDEN

Girne’de geçtiğimiz gün ele geçirilen bir gram hintkenevirinin izini süren narkotik polisi, satışa hazır kokain buldu.

Satış yapılmak üzere 33 ayrı pakete sarılan 25 gram uyuşturucuyu emare alan polis, Mustafa Yuğucu ile Aysel Gürler’i gözaltına alındı.

Haklarında soruşturma başlatılan iki zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 1 Nisan 2021 tarihinde, Girne’de, A.G.(E-41) isimli şahsın tasarrufunda bir miktar hintkeneviri bulunduğunu hatırlattı.

Polis, tutuklanan zanlıdan alınan ifade doğrultusunda ve yürütülen ileri soruşturmada, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen Mustafa Yuğucu’nun önceki gün tespit edilerek, gözaltına alındığını açıkladı.

Polis memuru, yapılan aramada Mustafa Yuğucu’nun tasarrufunda satışa hazır 33 adet paket halinde bulunan 25 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını ifade etti.

Polis, zanlının yanı sıra suçla bağlantısı olduğu belirlenen Aysel Gürler’in de tutuklandığını söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini ve aranan şahıslar olduğunu kaydeden polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme zanlılar hakkında 3 gün tutukluluk kararı verdi.