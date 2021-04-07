"Gelen gideni aratıyor"

Yılmaz YAKAR

Gazimağusa Devlet Hastanesi’nin tüm birimlerinde dün 08.00-16.00 saatleri arasında KAMUSEN ve KTAMS tarafından grev yapıldı.

Grevde sadece acil durumlara müdahale edildi, laboratuvardaki grev ise personel istihdam edilinceye kadar süresiz devam edecek.

KAMUSEN Başkanı Metin Atan ile KTAMS Başkanı Güven Bengihan, hastane önünde grevle ilgili basın açıklaması yaptı.

KAMUSEN Başkanı Metin Atan aynı konularla ilgili daha önce uyarı ve grev yaptıklarını hatırlatarak, buna rağmen Sağlık Bakanlığı’nın duyarsızlığı ve ilgisizliğinin artarak devam etiğini kaydetti.

Sağlık çalışanlarının pandemi koşullarında büyük bir özveriyle çalıştığını, eksik personel nedeniyle iş yükünün daha da arttığını anlatan Atan, Sağlık Bakanı ve Müsteşarına sağlık çalışanlarını göstererek, “Baksınlar arkalarına eserlerini görsünler” diye seslendi.

Atan, Sağlık Bakanlığı’nın bakanlığına bağlı hizmetlerinde bile yetkisiz, etkisiz bir biçimde insanları perişan etmeye devam ettiğini öne sürdü.

10 kişi yerine 3 personel görev yapıyor

Atan, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde 7 laboratuvar bulunduğunu, 10 kişi olması gereken kadro sayısı 3 olduğu için nöbetlerin dönmez hale geldiğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı’na seslenerek kendilerine kulak verilmesini isteyen Atan, “Ben yaparım, ben bilirim mantığıyla” hareket edildiğini ifade etti.

Laboratuvar personelinin süresiz grevde olduğunu açıklayan Atan, hemşirelerle ilgili adıma atılmazsa onların da süresiz greve gideceğini ifade etti.

Bengihan: Bakanlığın ilgisizliği var

KTAMS Başkanı Güven Bengihan da, hastanenin yükünü çeken emekçilerin yine grevde olduklarını belirterek, “Burada kendi keyiflerinden bulunmuyorlar. Burada bir sıkıntı var, burada personel eksikliği var, burada Bakanlığın bir ilgisizliği ve sorumsuzluğu var” dedi.

Ali Pilli’nin Sağlık Bakanlığı döneminde yaşanan sorunlar ve Nakil Kurulu ile ilgili birçok kez uyarıda bulunduklarını söyleyen Bengihan, Sağlık Bakanı değişmesine rağmen sorunların artarak devam ettiğini savundu.

Bengihan, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde personel eksikliği olduğuna dair yetkilileri ocak ayından beri uyardıklarını söyleyerek, pandemi dönemlerinde en önemli birimlerden biri olan laboratuvarın personel eksikliği nedeniyle çalışamadığını söyledi.

Bengihan, diğer hastanelerden Mağusa Hastanesi’ndeki laboratuvara nakil yapılmasını istemeyeceklerini, bunun çözüm olmadığını, diğer hastanelerde de iş yükünün zaten fazla olduğunu, yeni sözleşmeli personel istihdamı istediklerini belirti ve “Gelene kadar da bu arkadaşlar içeriye girmeyecek” dedi.

