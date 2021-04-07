Hal Yasa Tasarısı sonuca yaklaşılıyor

Cumhuriyet Meclisi Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, “Hal Yasa Tasarısı”nı madde madde görüşmeye devam etti.

Komite dün saat 10.00’da UBP Milletvekili, Komite Başkanı Hasan Taçoy başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi'nden yapılan açıklamaya göre komite, Hal Yasa Tasarısı üzerindeki çalışmalarına bir sonraki toplantıda devam edecek.

“Hal Yasa Tasarısı”nın genel gerekçesi şöyle:

"Ülkemizdeki sebze, meyve ve gerekli görülen diğer malların ticaretinin kayıt altına alınması, kaliteli, standartlara, gıda güvenilirliğine ve sağlık kurallarına uygun olarak serbest rekabet koşulları içinde, haller aracılığıyla yapılmasını; malların etkin şekilde tedarikini, dağıtımını ve satışını; üretici ve tüketicilerin hak ve çıkarlarının korunmasını; malların ticareti ile uğraşan kişilerin faaliyetlerinin düzenlenmesini; hallerin alt yapılarının çağdaş bir sisteme kavuşturulmasını ve işletilmesini sağlamak amacıyla; malların alımı, satımı ve devri ile hallerin kuruluş, işleyiş, yönetim ve denetimine ilişkin usul ve esasları, işletmecinin sorumlulukları, yasaya aykırılık halinde uygulanacak yaptırımları, bakanlıklar ile belediyelerin görev, yetki ve sorumluluklarını; satış işlemlerinin şekli, üreticiler ve tüccarların veya diğer gerçek ve tüzel kişilerin mal satışlarında uyması gereken kuralları, uyuşmazlık halinde Hal Hakem Heyetinin görevlerini, genel olarak üretici ve tüketicilerin hak ve çıkarlarının korunmasına ilişkin esasları düzenleyen 'Hal Yasa Tasarısı' hazırlanmıştır."

UBP Milletvekili Hasan Taçoy başkanlığındaki toplantıya, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Özdil Nami, UBP Milletvekili Özdemir Berova ve HP Milletvekili Tolga Atakan katıldı. Ayrıca toplantıda, UBP Milletvekili Menteş Gündüz ve CTP Milletvekili Erkut Şahali de yer aldı.

Komite toplantısına davetli olarak, Başbakan Yardımcılığı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan Evren Zeki Gücel, Ticaret Dairesi’nden Zalihe Uzun ve Savaş Metcooğlu, Tarım Dairesi’nden Berna Kamçı Altun ve Reşat Değirmenci katılarak, tasarıyla ilgili görüş ve önerilerini sundu.



Kan ve kan bileşenlerinin kalite ve güvenliği komitede

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, “Kan ve Kan Bileşenlerinin Kalite ve Güvenliği Yasa Tasarısı”nı görüşmeye başladı.

Tasarı, kan ve kan bileşenleriyle ilgili kalite, etik kurallar ve güvenlik standartlarının düzenlenmesini amaçlıyor.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi dün UBP Milletvekili Komite Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında toplandı.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündeminde bulunan “Kan ve Kan Bileşenlerinin Kalite ve Güvenliği Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve tasarının madde madde görüşülmesine başladı. Komite, tasarıyla ilgili görüşmelerine bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’ndan Murat Uzun, Pınar Uysal, Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi’nden Begüm Küçük Tözer, Sağlık Bakanlığı’ndan Ceyhun Bıkmaz, Ziya Salman, Dilek Yazman ve Fatma Memik katıldı.

UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Sıla Usar İncirli, UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP Milletvekili Erkut Şahali ve HP Milletvekili Jale Refik Rogers katıldı.