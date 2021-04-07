Suna ERDEN

Yıllardır ülkede kaçak yaşam süren Nijeryalı Chinedum Emenjike, işsiz ve parasız kalınca çareyi polise sığınmakta buldu. Girne Adli Şube’ye giderek, “Burada kaçak kalıyorum, param yok, beni ülkeme gönderin” diyen zanlı hakkında ihraç işlemleri başlatıldı. Zanlı, ihraç işlemleri tamamlanıncaya kadar tutuklu kalması talebiyle dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddialar aktarılarak, 8 gün süre istendi. Soruşturmayı yapan polis, zanlının 2 Nisan 2021 tarihinde Girne Adli Şube’ye geldiğini; ikamet izinsiz olduğunu bildirip, ülkeden gönderilmeyi istediğini söyledi.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 4 Ekim 2019 tarihinde Ercan Havaalanı’ndan ülkeye giriş yaptığını, kendisine verilen 90 gün vize süresinin bitmesine rağmen çıkış yapmadığını belirtti.

Zanlının 456 gün vize aşımına uğradığını kaydeden polis, ihraç işlemleri başlatıldığını ancak henüz tamamlanmadığını belirterek, 8 gün ek süre talep etti.

Mahkeme, Chinedum Emenjike hakkındaki işlemlerin tamamlanabilmesine olanak sağlamak için 8 gün tutukluluk kararı verdi.