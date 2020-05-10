Güney Kıbrıs’ta sadece bir vaka

Güney Kıbrıs’ta dün yapılan Coronavirüs testlerinin sonucunda sadece bir pozitif vaka ortaya çıktı. Rum Sağlık bakanlığı dün toplamda Bin 798 kişiye test yapıldığını ve bir pozitif vaka çıkmasının sevindirici olduğunu bildirdi. Bu durumda toplam vaka sayısı 892 oldu.

Habere göre Güney Kıbrıs’ta Korona virüs sebebiyle sonulunum cihazına bağlı olarak toplamda 5 hasta tedavi görürken biri yoğun bakımda olmak üzere 9 hasta ise normal tedavi altında.

Öte yandan Alithia gazetesi bir haberinde, tüm dünyada Korona virüs salgını sonrasında çocuklarda görünen ve Kawasaki hastalığı semptomlarını gösteren hastalık konusunda Rum doktorların endişe edilmemesi yönünde tavsiyede bulunduklarını yazdı.

Habere göre, Güney Kıbrıs’ta bir erkek çocuğunun Kawasaki hastalığı sebebiyle tedavi altına alınmasının ardından “Makarios Hastanesi” doktoru Avraam İlias, endişe verici bir durumun söz konusu olmadığını, söz konusu çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

İlias, Güney Kıbrıs’ta her yıl ortalama 10-12 Kawasaki hastalığı görüldüğünü belirtirken söz konusu çocuğun Korona testinin negatif çıktığını da vurguladı.