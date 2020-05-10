Örnek bir kişilik

Kıbrıs Türk Anneler Derneği, Yılın Annesi’nin sembolik olarak Sevinç Kaymakamtorunları olduğunu bildirdi.

Dernek başkan vekili Ayten Işık, Anneler Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, derneğin bu yıl yılın annesini belirleme faaliyetleri kapsamında şu ifadelere yer verdi:

“Anneler Günü vesilesi ile tüm anneleri Korona Virüs Kovid 19’a karşı mücadelede desteklemek için Yılın Anneleri olarak ilan ederken sembolen Sevinç Kaymakamtorunları’nı derneğimiz Yılın Annesi seçmiştir.”

Işık, Kaymakamtorunları’nın Tüketiciler Derneği yönetim kurulunda görev yaptığını, aktif olarak sosyal faaliyetlerdeki etkinliği ile toplumsal yaşama katkısı olan bir kişi olduğunu kaydetti.

Salgının gerçek mağdurunun anneler olduğunu, annelere toplumsal dayanışma içerisinde destek verilmesi gerektiğini belirten Işık, tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı.

Uluçay: Gülen yüzleri en değerli hazine

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uluçay’ın mesajı şöyle:

“Kıbrıs Türk toplumunun en zor günlerinde fedakârlık ve sabırla çocuklarını yetiştiren, karşılık beklemeden, sevgi, şefkat ve hoşgörüyle eşsiz sahiplenişin güzide mimarları olan annelerimizin değeri her daim bilinmelidir.

Onları sadece Anneler Günü’nde değil, ömür boyu sevgi ve içtenlikle karşılamalıyız.

Annelerimizi daima mutlu etmek, emeklerinin boşa gitmediğini göstermek, gurur duyacakları evlatlar olmak, onlar için en büyük armağandır.

Annelerimizin gülen yüzleri, bizler için de en değerli hazinedir.

Bizleri dünyaya getiren, büyütüp yetiştiren, geleceğe hazırlayan, annelerimizin Anneler Günü’nü canı gönülden kutluyorum.”



Tatar: Başarıda annelerin payı büyük

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Covid-19 mücadelesinin başarı ile devam ettirilmesinde sevgi dolu, bilinçli annelerin büyük rolü olduğunu belirtti.

Başbakan Ersin Tatar, Anneler Günü dolayısı ile yayımladığı kutlama mesajında, “Yeniden güzel günlere ulaşabilmek, daha sağlıklı, yaşam kalitesi daha yüksek, ekonomik ve sosyal gelişmişlik seviyesi doruklara tırmanan bir ülke için en önemli güç kaynağımız yine annelerimizdir” dedi.



Kimler mesaj yayınladı?

Anneler Günü dolayısıyla Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar birer mesaj yayınladı.