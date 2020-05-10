Pozitif vaka yok

KKTC'de 22 gündür yeni koronavirüs vakası saptanmadı. Ülke genelinde dün 1988 test yapıldı, pozitif vakaya rastlanmadı. 4 kişiye ileri tetkik için PCR testi yapılacak. Toplam test sayısı 23 bin 64'e ulaştı.

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1988 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Bakan Pilli, daha önce ileri tetkik yapılacağı açıklanan 138 kişinin arasından, 123 kişinin sonuçların negatif çıktığını geriye kalan 15 kişinin ileri tetkik test sonuçlarının daha sonra Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanacağını söyledi.

4 kişiye ileri tetkik

Bakan Pilli, dün yapılan testler sonucunda ise 4 kişiye ileri tetkik için PCR testi yapılacağını kaydetti .

Bakan Pilli, dün Covid-19 testlerinin toplam 6 ilçede gıda sektörü çalışanlarına, Gazimağusa Devlet Hastanesi, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Cengiz Topel Hastanesi ve Girne Akçiçek Hastanesi Ateş ve Öksürük Polikliniklerine giden vakalara yapıldığını söyledi.

Bakan Pilli'nin 9 Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle:

Yapılan Test Sayısı: 1988

Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok

İyileşip Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok

Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 23.064

Toplam Vaka Sayısı- 108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 103

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 1

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok