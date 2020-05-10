Pişman oldular

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa’da bir araçta arama yapan polis ekipleri, 457 adet yeşil reçete ile alınabilen hap ele geçirdi, araçta bulunan zanlılar Muhammad Mubarak Munır ile Yusuf Daura Ahmed dün tutukluluk istemi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meseleyi aktaran polis memuru Hüseyin Ergüleç, huzurda bulunan Zanlı-1 Muhammad Mubarak Munır ve Zanlı-2 Yusuf Daura Ahmed’in İlaç ve Eczacılık Yasasına Aykırı Hareket suçundan methaldar olduğunu söyledi. 08.05.2020 tarihinde saat 22.00 raddelerinde Lefkoşa'da Özker Özgür Caddesi üzerinde Muhammad Mubarak Munır ve Yusuf Daura Ahmed'in içerisinde otururken tespit edilen ZRY 768 plakalı araçta yapılan aramada 457 adet Rivotril marka haplar bulunarak ilaç ve eczacılık yasasına aykırı hareket ettiklerinin tespit edildiğini belirten Ergüleç, zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandıklarını ifade etti. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren Ergüleç, mahkemeden süre talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.