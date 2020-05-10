Anneler günü arifesinde şok olay

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 1 Mayıs tarihinde duyanların kanını donduran bir olay yaşandığı iddia edildi, Yüsra Bozkurt isimli bir annenin, yaşları 5 ile 6 olan iki kızının bacaklarında kızgın bıçak ile çizikler atarak şiddet uyguladığı ileri sürüldü. Polis, Yüsra Bozkurt’u suça bağlayıcı ifade ve doktor raporu temin ettiğini açıkladı. Zanlı Yüsra Bozkurt, dün tutukluluk istemi ile Gazimağusa’da nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meseleyi aktaran Adli Şube’de görevli polis memuru Engin Yıldız, zanlının, 1 Mayıs 2020 tarihinde, Gazimağusa’da, yaşları 5 ile 6 olan iki kız evladının bacaklarını kızgın bıçak ile çizerek şiddet uyguladığını söyledi.

Olayın polisin bilgisine 8 Mayıs 2020 tarihinde getirildiğini belirten Yıldız, zanlıyı suça bağlayıcı doktor raporu ile tanık ifadelerinin temin edildiğini söyledi.

Soruşturmanın henüz tamamlanmadığını bildiren Yıldız, mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren nöbetçi Yargıç, zanlının 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.



Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2020, 05:59