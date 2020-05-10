Güney Kıbrıs’ta işsizlerin sayısı 30 bini aştı

Güney Kıbrıs’ta Korona virüs salgını ve bu çerçevede alınan önlemler işsizlik sayısının yüzde 40.7 oranında artışa neden oldu.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta Nisan ayında kayıtlı işsiz sayısının bir önceki yıla göre önemli artış gösterdiğini yazdı.

Rum İstatistik Enstitüsü’nün verilerine göre Nisan ayındaki işsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,7 oranında artış gösterdi.

Habere göre, Nisan ayı sonunda kayıtlı işsiz sayısı 30 bin 461 olurken, 2019 yılının aynı döneminde bu sayı 21 bin 951 olarak kaydedilmişti.