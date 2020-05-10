Yara almadan kurtuldu

Onur ULAĞ

Alayköy-Metehan Çevre yolunda dün akşam saatlerinde aşırı sürat ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazasında büyük bir şans eseri can kaybı yaşanmadı.

Elde edilen bilgilere göre dün saat 17.00 sıralarında Alayköy istikametinden Metehan’a doğru KU 183 plakalı aracıyla seyreden Aybil Mamalı (K-74), çembere geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyeti kaybedilen araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce Pantera isimli midyecinin ön vitrinine ardından da ağaca çarpıp durdu.

Kaza sonucu iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, hurdaya dönen araç sürücüsünün olayı yara almadan atlatması yüreklere su serpti.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.