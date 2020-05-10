Uslanmıyor

Suna ERDEN

Lefkoşa’da, geçtiğimiz ay 20 gram kokain ile 20 gram hintkeneviri ithal ve tasarruf suçlaması ile teminata bağlanan Danyal Özdilaver, serbest kaldıktan 3 hafta sonra yeniden 10 gr kokain ile yakalandı. Zanlı, dün tutukluluk talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Murat Döşenci , 8 Mayıs 2020 tarihinde, saat 16.30 sıralarında, Boğazköy’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli vaziyette görülen zanlı Danyal Özdilaver’in üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 10 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

İfadesinin teyidi yapılacak

Döşenci, mesele ile ilgili olarak zanlının itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiğini ancak henüz teyit ve tekzibinin yapılmadığını ifade etti, ayrıca bağlantısı olan bir şahsın daha arandığını aktaran Döşenci, mahkemeden süre talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.