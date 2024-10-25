‘Kadın girişimcilere  destek sağlandı’

Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hande Kayasal, bankanın, ülke ekonomisinin sürdürülebilir gelişimine katkı sağladığını belirtti.

Kredilendirme yelpazesini genişlettiklerini, genç kadın girişimciler ve hayvancılara da destek sağlamaya başladıklarını dile getiren Kayasal, üretim ve ihracat gibi alanlara katkı sağlayan firmaların ayakta kalmasına katkı sunduklarını kaydetti.

Kalkınma Bankası’nın 29. ve 30. yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı dün yapıldı.

Genel Kurul'da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hande Kayasal ve Kalkınma Bankası Genel Müdürü İnanç Babaliki konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kalkınma Bankası’nın ülkeye önemli hizmetler verdiğini söyleyerek, bankaya emeği geçenlere teşekkür etti.

Kalkınma Bankası’nın ülke kalkınmasına katkı yaptığını dile getiren Tatar, KKTC’nin kalkınmakta olan bir ülke olduğunu belirtti.

Sanayi sektöründe kalkınmanın sağlanmasının en büyük temennileri olduğunu söyleyen Tatar, sanayi yatırımlarının eskiye göre arttığını kaydetti.

Pandemi döneminde sıkıntılar yaşandığını, bedeller ödendiğini ancak bugün o zor günlerin aşıldığını dile getiren Tatar, Ercan Havalimanı örneğini vererek, ülkeye giriş çıkışlarda 2019 yılı rakamlarının geçildiğini belirtti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kalkınma Bankası’nın ülke ekonomisi için önemli olduğunu belirtti.

Amcaoğlu, hayat pahalılığı rakamlarına değinerek, son üç yıllık süreçte oranların yüzde 80’lerden yüzde 60’lara gerilediğini, gelecekle ilgili tahminlerin yüzde 50’lerde olduğunu ifade etti.

Bu rakamların dikkatle incelenmesi gerektiğini dile getiren Amcaoğlu, pandemi döneminde yaşanan sıkıntıların, hükümet tarafından alınan kararlar ve verilen kredilerle aşıldığını, esnafın derdine çare üretildiğini belirtti.

Kayasal: Ülke ekonomisine katkı sağladı

Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hande Kayasal da, bankanın, ülke ekonomisinin sürdürülebilir gelişimine katkı sağladığını belirtti.

Kredilendirme yelpazesini genişlettiklerini, genç kadın girişimciler ve hayvancılara da destek sağlamaya başladıklarını dile getiren Kayasal, üretim ve ihracat gibi alanlara katkı sağlayan firmaların ayakta kalmasına katkı sunduklarını kaydetti.

Kayasal, kredilerin geri dönüşümlerinde sağlanan başarıya işaret ederek, geri dönüşümü mümkün görünmeyen 34 dosya konusunda sağlanan ilerlemeye değindi.

Babaliki: 913 milyon TL’ye yakın yatırım imkanı…

Kalkınma Bankası Genel Müdürü İnanç Babaliki, Kalkınma Bankası’nın mevcut ve yeni yatırımlar için kredi sağlayarak ülke ekonomisinde katkı sağladığını söyledi.

Babaliki, 913 milyon TL’ye yakın yatırım imkanı sağlandığını dile getirerek, yelpazenin genişletilerek hayvancılık gibi çeşitli sektörlerde yatırımcılara kredi sağlandığını belirtti.

