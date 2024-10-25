942 parça ürün toplatıldı

Değirmenlik- Akıncılar Belediyesi Sağlık Şubesi, gıda güvenliğine yönelik denetimleri çerçevesinde 37 iş yerini denetledi. Bir iş yerinin faaliyetleri durdurulurken iki iş yerine ceza, 33'üne de tutanak veya ihbarname verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, okul kantini, kreş, ekmek fırını, market, restoran, kafe, meyhane, kasap ve meze yerlerini tek tek denetledi, hijyen kurallarına uymayan ve eksik evrakları olan işletmelere uyarı verdi, ceza yazdı.

Gıda üretilen alanlardaki hijyen kontrolleri, çalışan personelin kişisel hijyeni, üretim faaliyetlerinin gıda güvenliğine uygunluğunun kontrol ve izlenmesini kapsayan denetimlerde, 37 iş yeri denetlendi, bir iş yerinin faaliyetleri durdurulurken, iki iş yerine ceza, 33 iş yerine de eksiklerinden dolayı tutanak veya ihbarname yazıldı.

Denetimler sonucunda tarihi geçmiş gıda ürünü, satışa uygun olmayan kozmetik ve harici kullanılan ürün ile tütün ürünü olmak üzere 942 parça ürün müsadere edildi.

Okullar açılmadan önce okul kantinleriyle ilgili bilgi yazısı hazırlayan Sağlık Şubesi ekibi, kantinlerde genel gıda güvenliği ve sağlık konularıyla satılabilecek gıdalarla ilgili bilgilendirme yaptı.

