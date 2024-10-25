‘Farkındalık yarat, hayat kurtar’

Geçitkale -Serdarlı Belediyesi, meme kanserine dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi, farkındalık mesajları veren pankartlar taşındı. Yetişkinlerin yanı sıra çocuklarında katıldığı etkinlikte bilgilendirici broşürler dağıldı.

Meme Kanseri Farkındalık Ayı “Pembe Gün” yürüyüşünün ilk etabı Geçitkale-Serdarlı Belediyesi önünden başlayarak köy meydanında son buldu.

Geçitkale İlkokulu, Gönendere Şehit Zeka Çorba Ortaokulu, Gönendere Şehit Salih Terzi İlkokulu, Geçitkale Cumhuriyet Lisesi ve bölge halkının katıldığı etkinlikte bilgilendirici broşürler dağıldı.

Meme Kanseri Farkındalık ayı kapsamında Geçitkale -Serdarlı Belediyesi Sosyal Aktivite Merkezi çalışanları da bir araya geldi.

