‘Hizmetler aksamayacak’

Sağlık Bakanlığı ile Alpcan İnşaat Ltd. arasında, Cengiz Topel Hastanesi acil servis binası inşaatı için iş birliği protokolü imzalandı. İmza töreni, Lefke Cengiz Topel Hastanesi’nde düzenlendi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, törende yaptığı konuşmada, hastanenin bölge halkına uzun yıllardır hizmet verdiğini belirterek, özellikle acil servisin artan nüfus karşısında yetersiz kaldığını vurguladı.

Dinçyürek, “Bölgenin hızla artan nüfusuna yanıt verebilmek için imzaladığımız protokolle, hastaneye 350 metrekarelik yeni bir acil servis kazandıracağız. Yeni acil servis birimi, hastaların daha verimli ve hızlı hizmet almasını sağlayacak. Ayrıca yakın zamanda devreye soktuğumuz tomografi cihazı ve 24 saat hizmet veren laboratuvar da bu sürecin önemli adımlarıdır” dedi.

Hibe desteğiyle yapılacak

Dinçyürek, “Alpcan İnşaat Ltd., bu hibeyi gerçekleştirecek ve binayı Sağlık Bakanlığı’na teslim edecek. Geçmişten bugüne hastanemize yaptıkları da dikkate alınırsa bölge ve ülkemizdeki tüm iş insanlarına örnek teşkil edecek davranışlarından ve katkılarından dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Dinçyürek ayrıca bu konuda her türlü desteği sağlayan Başbakan Ünal Üstel’e, Cengiz Topel Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Zafer Hıdıroğlu, TSHD Müdürü Cenk Soydan ve emek veren herkese teşekkür etti.

Cengiz Topel Hastanesi Kalkındırma Derneği Başkanı İbrahim Ağın da Bakan Dinçyürek’e davetlerini kabul ederek törene katıldığı için teşekkür etti. Ağın, “Bu hastaneye yıllardır birçok katkı sunuldu, ancak Bakanımızın yardımları bizim için çok kıymetli. Bizlere en üst düzeyde ilgi ve katkı sundu. Ayrıca Alpcan İnşaat’ın sahibi Yüksel Alpcan’a da cömert bağışları için minnettarız” dedi.

Yüksel Alpcan: Bölgemiz için hayırlı olsun

Alpcan İnşaat Şirketi Direktörü Yüksel Alpcan ise, “Cengiz Topel Hastanesi’ne yardımda bulunmak benim için bir onurdur. Bu acil servis, bölge için büyük bir ihtiyaçtı ve gönülden yaptığım bir katkıdır. Her şey bölgemiz ve insanlarımız için hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.