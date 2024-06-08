Guterres onayladı

Fileleftheros gazetesi; BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs ÖzelTemsilcisi Maria Angela Holguin’in görev süresinin 3 ay daha uzatıldığını yazdı. Gazete; Holguin’in Çarşamba günü BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis’le görüştüğünü yazdı.

Gazete, “Eylül Ayına Kadar Uzatma” başlığı altında verdiği haberinde, Maria Angela Holguin’in Kıbrıs sorununun çözümü çabalarına devam edebilmesi adına görev süresinin Eylül ayına kadar uzatıldığını yazdı.

BM Genel Sekreteri Guterres’in, Türk tarafının talebinin aksine, Holguin’in görev süresini üç ay daha, Eylül ayındaki BM Genel Kurulu’na kadar uzattığını belirten gazete, tüm tarafların Eylül ayında New York’a gittiklerini, bunu bilen Guterres’in de bu momentumu kullanmayı arzuladığını öne sürdü.

Gazete, Holguin’in görev süresinin uzatılması sebebiyle yakın zamanda bölgeye yeni bir ziyaret yapmasının beklendiğini de vurguladı.

Yunan Dışişleri Bakanı Yerapetridis; görüşme sonrası yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteriyle “önemli bir dönem içerisinde bulunulduğu ve fırsatın kaçmasına izin verilemeyeceği konusunda uzlaştıklarını” belirtti.

“BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Holguin’in girişimleriyle önümüzdeki dönemde diyalogun yeniden başlayabilmesi adına daha ileri görüşmelerin başlamasını arzuladıklarını” vurgulayan Yerapetridis, “Kıbrıs sorununun çözümü için önemli adımlar atılabilmesi konusunda Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yanında olacaklarını” ifade etti.