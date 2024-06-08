Türkiye’nin tavrı net

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"Gözlemci üye sıfatıyla Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 13. Genel Kurulu'na katılan KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile Bakü’de bir araya geldik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası platformlardaki varlığını son derece önemli buluyoruz. Kıbrıs Türk halkının hukukunun korunması, refahı ve huzuru için Türkiye olarak her platformda çalışmalarımızı büyük bir gayretle sürdürmeye devam edeceğiz."

Bakü Bildirisi kabul edildi

Öte yandan Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 13. Genel Kurulu Toplantısı'nın başarıyla sona erdiğini ve ortak bildiri kabul edildiğini kaydederek, "Bu bildiri ülkelerimizi ilgilendiren konulardaki ortak tavrımızın, kardeş ülke parlamentolarının karşılıklı güveninin ve desteğinin tezahürüdür." dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre de Türk dünyasında birlik sağlanmasının şart olduğunu ifade ederek, "Türk birliği dünyaya ışık tutmalıdır” ifadelerini kullandı.

Zorlu Töre, Gazze'de yaşananlara da işaret ederek, "Bizim nüfusumuz az ama güvendiğimiz ana vatan Türkiye var. Bugün 146 ülke Filistin'i tanıyor ama Filistin'de katliamlar devam ediyor. Bizi sadece Türkiye tanıyor ama Türk ordusunun gücü sayesinde kılımıza bile zarar veremiyorlar." diye konuştu.

Bakü'de Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova'nın ev sahipliğinde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan Meclisi Başkanı Yerlan Koşanov, Özbekistan Ali Meclisi Senato Başkanı Tanzila Narbayeva, Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Macaristan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Marta Matrai'nin katılımıyla düzenlenen TÜRKPA 13. Genel Kurulu Toplantısı sona erdi.

Toplantı sonrasında basın açıklamasında bulunan Gafarova, toplantının başarıyla sonuçlandığını belirtti. Gafarova, TÜRKPA dönem başkanlığını devraldığı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a teşekkür ederek üye ülkeler arasındaki işbirliklerinin gelişimi için var gücüyle çalışacağını bildirdi.

