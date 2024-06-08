Veriler açıklandı

Merkez Bankası, KKTC ekonomisi, dünya ekonomisi ve bankacılık sektörü ile güncel verilere ve değerlendirmelere yer verdiği 2024 Yılı I. Çeyrek Bülteni’ni yayımladı.

2024 yılı I. Çeyrek Bülteni’nde, KKTC bankacılık sektörünün aktif toplamının 2024 yılının Mart ayı sonu itibarıyla, 2023 yılsonuna göre, yüzde 11,1 artarak 254.106,1 milyon TL’ye yükseldiği kaydedildi.

2024 yılı Mart ayı itibarıyla sektörün krediler toplamının 103.100 milyon TL, mevduat toplamının ise 205.433 milyon TL olduğu belirtilen bültende, 2024 yılının birinci çeyreğinde, sektörün aktif toplamı içerisindeki en büyük payın ise yüzde 40,57 ile brüt kredilere ait olduğu, brüt kredileri sırasıyla yüzde 30,51’lik payla nakit ve nakit benzeri kalemler, yüzde 19,07’lik payla MDC ve yüzde 9,85’lik payla diğer aktifler kalemlerinin takip ettiği ifade edildi.

Bültende, belirtilen dönemde, pasif toplamının yüzde 80,85’ini mevduat, yüzde 7,94’ünü özkaynaklar, yüzde 5,64’ünü bankalara borçlar ve yüzde 5,57’sini diğer pasiflerin oluşturduğuna işaret edilen bültende, 70.513,5 milyon TL olan işletme kredilerinin kredi türleri içerisinde ilk sırada, 17.377,3 milyon TL olan tüketici kredilerinin ise ikinci sırada yer aldığı vurgulandı.

“Mart ayı itibarıyla mevduatın yüzde 84,59’u YP, yüzde 15,41’i TP cinsinden olup, TGA hariç TP mevduatın TP krediye dönüşüm oranı yüzde 109,2, YP mevduatın YP krediye dönüşüm oranı ise yüzde 37,03 olarak gerçekleşmiştir.” denilen bültende, bankacılık sektörünün öz kaynaklarının 2024 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 96,43 artış göstererek 20.183,8 milyon TL seviyesinde gerçekleştiği duyuruldu.

