Aileleri gururla izledi

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) bünyesinde temel askerlik eğitimini tamamlayan İlkbahar 2024 Celbi Acemi Erler ant içti.

GKK’dan verilen bilgiye göre, tören dün saat 10.00’da Güvenlik Kuvvetleri Eğitim Merkez Komutanlığı’nda icra edildi.

Acemi erler için düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından acemi erler ant içti.

Hepsi çakı gibi birer Mücahit olan acemi erleri bu özel günlerinde aileleri de tören alanında kendilerine ayrılan bölümde gururla izledi.