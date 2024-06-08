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Hediyeler verildi

Girne Belediyesi’ni ziyaret eden çocuklarla anı fotoğrafı çektirildi

Hediyeler verildi
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16. Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Festivali kapsamında KKTC’de gösteri düzenleyen 5 ülkenin ekipleri, Girne Belediyesi’ni ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette Girne Belediyesi Başkan Danışmanı Mustafa İlgen, Lefkoşa Folklor ve Gençlik Merkezi (FOGEM) Başkanı Salahi Döşemeci, Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amiri Serdar Tuksal yer aldı. Kısa bir sohbetin gerçekleştiği ziyaret sonrasında karşılık hediyeler takdim edilirken, toplu anı fotoğrafı çektirildi.
 

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