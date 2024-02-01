Hafta sonunda ziyarete açık

Kıbrıs’ın kuzeyinde olduğu gibi güneyinde soğuk ve yağışlı hava sisteminin getirdiği yoğun kar, fırtına ve dolu yağışıyla mücadele ediliyor. Trodos dağının beyaza büründüğü, kar yağışı nedeniyle dağ köylerine giden yolların kapandığı ve şiddetli yağmurun bütün kazaları etkilediği haber verildi.

Fileleftheros gazetesi; yoğunlaşan kar yağışı nedeniyle dağlık kesimlerde köy yollarının

Yarından itibaren açılacağını duyurdu. Gazete; kar yağışı ve fırtınanın hafta sonu ara vereceğini, dolayısıyla bölgeye ziyaretçi akını beklendiğini duyurdu.

Rum meteoroloji uzmanı Yasonas Hristodulu hava sisteminin bugün kademeli olarak hafiflemeye başlayacağını, yarın ve Cumartesi günleri hava sıcaklığının bir miktar yükseleceğini açıkladı.